Стало известно об атаке ВСУ на горно-обогатительный комбинат в регионе России

Mash: дрон ВСУ атаковал горно-обогатительный комбинат в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал горно-обогатительный комбинат имени Варичева в Курской области. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его данным, украинский беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного предприятия. Никто не пострадал, сейчас на месте работают пожарные.

Предварительно, беспилотный летательный аппарат запускали из Сумской области. Других подробностей об ударе ВСУ пока не приводится.

Курский губернатор Роман Старовойт в среду, 6 марта, сообщал, что в Железногоском районе загорелся склад горюче-смазочных материалов. Он отметил, что на место выехали оперативные службы, но не сообщил о деталях происшествия.