Двухметровая акула укусила дайвера

В Австралии двухметровая акула напала на дайвера из-за рыбы в его руке

У берегов Тасмании, Австралия, 53-летний дайвер пережил нападение акулы. Об этом сообщает abc.net.au.

Как стало известно позже, пострадавший занимался подводной охотой вместе с двумя другими дайверами. Он поймал на гарпун рыбу и пытался снять ее. В этот момент дайвера за предплечье укусила двухметровая акула. «Это был приличный укус, размером с собачий», — рассказал один из очевидцев.

Предполагается, что на мужчину напала плоскоголовая семижаберная акула. Пострадавший самостоятельно выбрался на берег. Его госпитализировали. Раны оказались неопасными для жизни.

Эксперт по акулам Крис Блэк отметил, что семижаберные акулы часто встречаются в прибрежных водах и обычно не проявляют агрессии. «Они любопытны и могут медленно кружить вокруг дайверов, но считаются безвредными. Однако в ситуациях, когда в воде есть корм или такие раздражители, как рыбья кровь, они способны стать агрессивными», — объяснил он.

Ранее биолог Хелен Фэрламб рассказала, как в 2024 году пережила нападение рифовой акулы на Гавайях и потеряла часть руки. Женщина избила хищницу и смогла спастись.

