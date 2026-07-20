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Из жизни
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18:06, 20 июля 2026Из жизни

Двухметровая акула укусила дайвера

В Австралии двухметровая акула напала на дайвера из-за рыбы в его руке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tomas Kotouc / Shutterstock / Fotodom

У берегов Тасмании, Австралия, 53-летний дайвер пережил нападение акулы. Об этом сообщает abc.net.au.

Как стало известно позже, пострадавший занимался подводной охотой вместе с двумя другими дайверами. Он поймал на гарпун рыбу и пытался снять ее. В этот момент дайвера за предплечье укусила двухметровая акула. «Это был приличный укус, размером с собачий», — рассказал один из очевидцев.

Предполагается, что на мужчину напала плоскоголовая семижаберная акула. Пострадавший самостоятельно выбрался на берег. Его госпитализировали. Раны оказались неопасными для жизни.

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Эксперт по акулам Крис Блэк отметил, что семижаберные акулы часто встречаются в прибрежных водах и обычно не проявляют агрессии. «Они любопытны и могут медленно кружить вокруг дайверов, но считаются безвредными. Однако в ситуациях, когда в воде есть корм или такие раздражители, как рыбья кровь, они способны стать агрессивными», — объяснил он.

Ранее биолог Хелен Фэрламб рассказала, как в 2024 году пережила нападение рифовой акулы на Гавайях и потеряла часть руки. Женщина избила хищницу и смогла спастись.

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