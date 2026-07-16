Женщина пережила нападение акулы и описала ее фразой «она двигалась как пуля»

На Гавайях женщина потеряла часть руки из-за нападения акулы

Биолог Хелен Фэрламб рассказала, как в 2024 году пережила нападение рифовой акулы на Гавайях и потеряла часть руки. Произошедшее она описала в программе ITV This Morning.

По словам женщины, она столкнулась с акулой, когда занималась фридайвингом. «Ее манера плавания полностью изменилась, она стала двигаться очень прямолинейно, эффективно, почти как пуля, прямо на меня», — вспомнила Фэрламб.

Огромная рыба вцепилась зубами в ее плечо и начала трясти ее. Тогда Фэрламб стала бить акулу по глазам, носу и жабрам. Когда акула наконец отпустила ее, она смогла забраться на каяк. Позже ей рассказали, что из-за крови вокруг нее собрались еще 13 акул. Тем не менее они так и не напали на женщину.

Спустя час и двадцать минут Фэрламб добралась до берега с помощью коллег. «Я просто помню, как пыталась сохранять максимальное спокойствие, лежала, пила жидкость и думала о прекрасном фридайвинге, которым занималась до этого происшествия», — поделилась она.

После инцидента женщина провела три недели в отделении интенсивной терапии и перенесла три операции. Хоть у нее не осталось половины бицепса, она может двигать рукой. По словам пострадавшей, она не винит акулу ни в чем. Женщина предполагает, что на нее напала беременная самка — таким образом она защищала свою территорию и будущее потомство.

Ранее сообщалось, что серфер Алехо Сантиньяке пережил нападение акулы в Австралии. Хищная рыба набросилась на 20-летнего уругвайского серфера, когда тот ждал волну на доске.

