Раненый серфер спасся от утащившей его под воду акулы

В Австралии раненый серфер отбился от акулы

Серфер Алехо Сантиньяке пережил нападение акулы в Австралии. Об этом пишет GB News.

Хищная рыба набросилась на 20-летнего уругвайского серфера, когда тот ждал волну на доске. По его словам, он почувствовал мощный удар, после чего акула схватила его за ногу и потащила под воду. «Моей мгновенной реакцией было ударить ее изо всех сил ногой, чтобы заставить отпустить», — рассказал он.

Раненому Сантиньяке удалось отбиться от хищницы, и он стал как можно быстрее плыть к берегу. «Эти мгновения были крайне напряженными, потому что я понятия не имел, вернется ли акула», — добавил он. По словам серфера, несмотря на адреналин, он сохранял спокойствие. Это и помогло ему спастись.

Как только Сантиньяке доплыл до суши, к нему бросились друзья. Они наложили на рану жгут и вызвали скорую. В больнице его экстренно прооперировали. Выяснилось, что акула повредила не только кожу, но и мышечные ткани и сухожилие.

Сантиньяке отметил, что ему повезло, поскольку укус не задел крупных артерий. «Глядя на то, насколько серьезными бывают нападения акул, я понимаю, что легко отделался», — объяснил он.

Как подчеркивает Сантиньяке, он не считает акул злодеями и монстрами. Он понимает, что вторгся в их экосистему. «То, что произошло, — действительно неприятный случай, но он не меняет моей любви и уважения к океану», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, 38-летний мужчина пережил нападение акулы. Хищная рыба набросилась на серфера, когда тот отплыл от берега на доске.

