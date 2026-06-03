Мужчина пережил нападение акулы и самостоятельно добрался до берега

На Гавайях акула покусала серфера

На Гавайях, США, 38-летний мужчина пережил нападение акулы. Об этом пишет KHON2.

Хищная рыба набросилась на серфера, когда тот отплыл от берега на доске. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться от суши. Посетители пляжа тут же окружили пострадавшего и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.

Какая именно акула напала на мужчину — неизвестно. Через час после инцидента местные власти предупредили купальщиков об агрессивной акуле длиной примерно 2,4 метра.

Ранее сообщалось, что в США 17-летний юноша пережил нападение акулы. Хищница укусила его, когда он пытался затащить ее в лодку.

