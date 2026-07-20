Найдена истинная причина агрессивной езды на машинах BMW

Эксперт Хайцеэр объяснил, как водители BMW стали главными нарушителями правил на дороге

С чем связана репутация водителей BMW как главных нарушителей правил дорожного движения, НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он отметил, что эта автомобильная марка была в антирейтингах всегда. Основную причину эксперт видит не в технических особенностях машин, а в многолетней маркетинговой стратегии. По словам Хайцеэра, рекламные кампании целенаправленно создавали образ стремительного автомобиля для активных и быстрых людей.

«Маркетинг заставляет людей покупать ту или иную машину, что и вырабатывает ту или иную модель поведения. Например, реклама намекает, если человек активный, ездит быстро, ему нужен BMW. Зачастую это и не так, но так работает маркетинг. Например, Mercedes-Benz считается размеренной машиной, для спокойного человека, BMW для более активных людей, которые любят нажать на педаль газа», — говорит эксперт.

Он пояснил, что полвека назад автомобили создавали инженеры, а сейчас во главе процесса — маркетологи, которые четко определяют аудиторию модели. По их расчетам, типичный владелец BMW — это мужчина средних лет, с достатком, любящий агрессивную манеру вождения. «Но главное, что есть экспрессия и иногда даже агрессия. Это потенциальный портрет покупателя таких машин. При этом я хочу сказать, что достаток здесь не самый главный показатель, это меньше влияет на характер езды», — подытожил Хайцеэр.

Ранее на Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП, в ходе которого столкнулись шесть машин. В результате аварии пострадал водитель Audi, которого оперативно доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что мужчина за рулем иномарки начал перестроение, но рядом идущий большегруз затянул Audi под «Газель».