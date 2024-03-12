Минобороны заявило об отражении четырех атак ДРГ на Курскую область за 25 минут

Минобороны РФ: 12 марта отражены четыре атаки украинских ДРГ на Курскую область

Утром 12 марта российские военнослужащие за 25 минут отразили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Курскую область. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, с 8:00 до 8:25 утра диверсанты пытались прорваться на российскую территорию в районе поселка Теткино Курской области, но были отброшены, понеся значительные потери.

Помимо этого, в Минобороны подтвердили попытку ДРГ пересечь границу Белгородской области. Там сообщили, что диверсанты планировали вторгнуться на российскую территорию в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина, однако все атаки были отражены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских диверсантов и беспилотников на российские регионы, заявил, что Вооруженные силы России делают все необходимое.

Утром 12 марта украинские диверсанты предприняли попытку перейти границы Курской и Белгородской областей. Как сообщали российские военкоры, члены ДРГ передвигались на пикапах. В социальных сетях появлялись ролики со звуками стрельбы в районе курского поселка Теткино, однако их подлинность не подтверждена. Baza со ссылкой на источник заявляла о двух пострадавших в ходе боя, однако официально эти данные не коммутировались. В свою очередь, губернатор Роман Старовойт сообщал только об одном раненном при обстреле населенного пункта со стороны Украины местном жителе.