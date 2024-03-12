Местный житель пострадал при обстреле ВСУ Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Теткина

При обстреле села Теткино Глушковского района Курской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, обстрел села Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжается с самого утра. Пострадавшему россиянину оказана вся необходимая медицинская помощь.

Старовойт также рассказал, что ночью регион попал под массированную атаку беспилотников. Всего средствами противовоздушной обороны сбито 11 украинских дронов. В Курской области сохраняется ракетная опасность.

Ранее Baza сообщила, что во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе Теткина пострадали два человека, один из которых местный житель. Информация о втором уточняется. Официально эти данные не подтверждены.