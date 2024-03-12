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11:24, 12 марта 2024Россия

Местный житель пострадал при обстреле ВСУ Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Теткина
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При обстреле села Теткино Глушковского района Курской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, обстрел села Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжается с самого утра. Пострадавшему россиянину оказана вся необходимая медицинская помощь.

Старовойт также рассказал, что ночью регион попал под массированную атаку беспилотников. Всего средствами противовоздушной обороны сбито 11 украинских дронов. В Курской области сохраняется ракетная опасность.

Ранее Baza сообщила, что во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе Теткина пострадали два человека, один из которых местный житель. Информация о втором уточняется. Официально эти данные не подтверждены.

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      Константин Лысяков
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