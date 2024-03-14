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10:51, 14 марта 2024Россия

Военный рассказал о бое с диверсантами на границе России и Украины

Военный рассказал о стрелковых боях с диверсантами на границе России и Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный рассказал о бое с вооруженными диверсантами в белгородском приграничье. Слова бойца приводит военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По данным участника действий, в данный момент российские бойцы отражают атаки в районах погранпоста Сподарюшино и села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Эти населенные пункты находятся непосредственно у границы с Украиной.

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО», — рассказывает очевидец.

Он добавил, что противник пытается прорваться с бронированной техникой в Козинку из украинского села Великая Писаревка. В данный момент идет стрелковый бой, в котором участвуют подразделения Минобороны России и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах».

Ранее стало известно об уничтожении 12 украинских диверсантов на границе с Белгородской областью. Также на границе с Россией были подорваны две машины Bradley. По данным Telegram-канал Shot, диверсионно-разведывательная группа подошла со стороны украинской деревни Поповка — к белгородскому селу Сподарюшино.

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