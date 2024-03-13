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12:25, 13 марта 2024Бывший СССР

Российские морпехи совершили успешный рейд на правый берег Днепра. ВСУ могли потерять десятки бойцов

Сальдо: российские бойцы провели рейд на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) правый берег реки Днепр в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ потеряли до 30 бойцов. При этом российским военным удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь, отметил Сальдо.

ВСУ лишились пункта управления БПЛА

Сальдо также рассказал, что группировке войск «Днепр» удалось уничтожить несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы.

Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

Губернатор Херсонской области охарактеризовал операцию как начало освобождения города и отметил, что эта задача будет, «безусловно, выполнена в полном объеме».

Российские военные пресекли провокацию на правобережье Днепра

Как сообщал Сальдо, 10 марта бойцы группировки «Днепр» пресекли провокацию ВСУ на правом берегу Днепра. Они наносили удары артиллерией и дронами по позициям противника и, в частности, подорвали украинский буксир, посадив его на мель. Предположительно, ВСУ вывели буксир в русло Днепра из реки Кошевая, добавил губернатор.

Фото: РИА Новости

«Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море», — заявил Сальдо.

Командир российского подразделения с позывным Гром также рассказал, что все попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются десантниками на правом берегу реки и на его подступах.

«Если обнаружено начало движения противника либо движение моторных лодок, болотоходов — начинаем его поражать еще в начале его выдвижения», — сообщил Гром.

Минобороны показало кадры уничтожения лодок с диверсантами ВСУ в районе Днепра

Минобороны России ранее показало кадры уничтожения лодок с диверсантами ВСУ в районе Днепра. Операцию провели артиллеристы воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр».

На кадрах показано, как десантники ударили из гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» снарядами калибра 152 миллиметра по целям у правого берега Днепра и на воде. Точным огнем военные поразили движущиеся моторные лодки с диверсантами, а также суда с украинским десантом.

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      Анастасия Яланская
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