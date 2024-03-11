Сальдо заявил, что российские войска подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ

Российские военнослужащие пресекли провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в русле Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, 10 марта служащие группировки войск «Днепр» продолжали наносить удары артиллерией и дронами по позициям противника на правом берегу Днепра. Также военные армии России подорвали буксир ВСУ, после чего он сел на мель. Предположительно, украинская сторона вывела его в русло Днепра из реки Кошевой.

«Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море», — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что солдаты Вооруженных сил России в ходе боев на левом берегу Днепра уничтожили несколько групп военнослужащих ВСУ. По его словам, в ходе боевых действий украинские войска понесли существенные потери.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.