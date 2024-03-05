Сальдо сообщил об успехах Российской армии на херсонском направлении

Сальдо сообщил об уничтожении групп ВСУ на левом берегу Днепра

Солдаты Вооруженных сил России в ходе боев на левом берегу Днепра уничтожили несколько групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах Российской армии рассказал в Telegram глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«На херсонском направлении военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали методичное уничтожение групп противника на левом берегу: у Антоновского моста на "дачах", в Крынках и у Казачьих Лагерей», — говорится в сообщении.

Политик отметил, что в ходе боевых действий ВСУ понесли потери в личном составе, боевых машинах, артиллерийских орудиях и беспилотных летальных аппаратах.

Ранее Сальдо прокомментировал использование солдатами ВСУ автомобиля скорой помощи для нужд мобильного расчета миномета. По его словам, такие действия нельзя проинтерпретировать иначе как военное преступление.