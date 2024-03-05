Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 5 марта 2024Бывший СССР

Сальдо сообщил об успехах Российской армии на херсонском направлении

Сальдо сообщил об уничтожении групп ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил России в ходе боев на левом берегу Днепра уничтожили несколько групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах Российской армии рассказал в Telegram глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«На херсонском направлении военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали методичное уничтожение групп противника на левом берегу: у Антоновского моста на "дачах", в Крынках и у Казачьих Лагерей», — говорится в сообщении.

Политик отметил, что в ходе боевых действий ВСУ понесли потери в личном составе, боевых машинах, артиллерийских орудиях и беспилотных летальных аппаратах.

Ранее Сальдо прокомментировал использование солдатами ВСУ автомобиля скорой помощи для нужд мобильного расчета миномета. По его словам, такие действия нельзя проинтерпретировать иначе как военное преступление.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Путин рассказал о расширении поставок сельхозпродукции из России за рубеж

      Генерал ВСУ похвалил тактику Российской армии

      Россиянам посоветовали сосать палец для избавления от второго подбородка

      В ЕС пообещали сообщить Украине условия евроинтеграции до конца марта

      CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира в пять раз

      Стало известно отношение украинцев к работе офиса Зеленского

      Власти США не одобрили поставки в Китай «слишком мощного» чипа

      В Италии создадут центр управления европейской системой IRIS²

      Пятерых членов ОПГ приговорили к колонии строгого режима за похищение россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше