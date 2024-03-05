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15:20, 5 марта 2024Бывший СССР

Сальдо прокомментировал использование ВСУ скорой для обстрелов

Сальдо назвал военным преступлением использование ВСУ машин скорой для обстрелов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) машин скорой медицинской помощи для обстрелов — это военное преступление. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее стало известно, что расчет «блуждающего миномета» ВСУ использует для передвижений и обстрелов населенных пунктов автомобиль скорой помощи. Видео, подтверждающее этот факт, было снято разведывательным беспилотником Вооруженных сил России.

«В соответствии с российскими законами и международными нормами, использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности, медицинских служб, является военным преступлением», — заявил Сальдо.

Информацию об этом, по словам губернатора, передали в херсонское управление СК РФ для возбуждения уголовного дела.

Сальдо ранее также сообщал, что украинские военные увеличили число атак дронов на регион. По его словам, они «нападают на обычные гражданские машины».

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      Алевтина Запольская
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