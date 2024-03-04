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01:05, 4 марта 2024Бывший СССР

Глава Херсонской области заявил об увеличении атак дронов

Губернатор Херсонской области Сальдо заявил об увеличении атак дронов
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об увеличении атак дронов. Об этом сообщают «Известия».

При этом, по его словам, снизилась интенсивность артиллерийских обстрелов в регионе. Он отметил, что дроны «нападают на обычные гражданские машины».

«Но тем не менее мирная жизнь берет верх. И в наших военных херсонцы уверены все больше и больше, потому что они сами видят, что происходит», — сказал он.

Глава региона добавил, что численность населения на этом фоне сокращается, при этом есть и другая тенденция — люди возвращаются, несмотря на угрозу нападения.

В начале февраля губернатор Херсонской области сообщил, что жители Херсона уезжают из города из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Он пояснил, что ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы попытаться предотвратить наступление российских войск.

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