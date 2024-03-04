Глава Херсонской области заявил об увеличении атак дронов

Губернатор Херсонской области Сальдо заявил об увеличении атак дронов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об увеличении атак дронов. Об этом сообщают «Известия».

При этом, по его словам, снизилась интенсивность артиллерийских обстрелов в регионе. Он отметил, что дроны «нападают на обычные гражданские машины».

«Но тем не менее мирная жизнь берет верх. И в наших военных херсонцы уверены все больше и больше, потому что они сами видят, что происходит», — сказал он.

Глава региона добавил, что численность населения на этом фоне сокращается, при этом есть и другая тенденция — люди возвращаются, несмотря на угрозу нападения.

В начале февраля губернатор Херсонской области сообщил, что жители Херсона уезжают из города из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Он пояснил, что ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы попытаться предотвратить наступление российских войск.