Жители начали покидать Херсон. В находящемся под контролем Киева городе сложились нестерпимые условия из-за ВСУ

Сальдо: большая часть населения покинула Херсон из-за нестерпимых условий жизни

Жители подконтрольного Киеву Херсона начали покидать город. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, население уменьшается из-за невыносимых условий, которые создают жителям власти Украины. В частности, указал чиновник, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут фортификационные работы, чтобы попытаться задержать Российскую армию.

Сальдо отметил, что теперь преобладающей возрастной группой жителей Херсона оказалось пожилое поколение, которому тяжело покинуть родные дома. «Люди которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну», резюмировал губернатор.

ВСУ решили создать в Херсоне оборонительный рубеж

19 января сообщалось, что Киев полностью остановил наступление, чтобы выстроить плотную оборону. Уточнялось, что таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон.

«Они будут усиливать правый берег Днепра какими-то оборонительными сооружениями: противотанковыми рвами, траншеями, блиндажами, огневыми точками, узлами обороны и прочим», — предположил участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. По его словам, все это указывает на подготовку ВСУ к российскому наступлению, так как ВС РФ к концу 2023 года перехватили инициативу у Киева практически по всем фронтам.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что для возведения Украиной анонсированной трехуровневой линии оборонительных рубежей нужно иметь приличные инженерные войска, с которыми у ВСУ есть проблема.

Даже с учетом поставок Запада выстроить такую линию обороны будет практически невозможно Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Зеленский назвал защиту Херсона задачей ВСУ на 2024 год

2 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist назвал основные и ближайшие задачи сухопутных войск страны. «Защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, на востоке и юге, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, а также защитить критически важную инфраструктуру своей страны», — перечислил он.

Спустя пару недель депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что жители города Николаева заметили большое количество колонн боевой техники ВСУ, которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области.

Военный эксперт Алексей Живов объяснил «Ленте.ру», что эта локация является глубоким тылом ВСУ, где украинские военные чувствуют себя безопасно и где они могут практиковаться. «Снигиревка — это от Херсона километров 50-60 в сторону Николаевской области. Там, видимо, какие-то полигоны, где они что-то отрабатывают», — пояснил эксперт. Также он указал, что в том районе имеется порт, на который завязана вся логистика боеприпасов украинских войск.