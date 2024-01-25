В России отреагировали на намерение Украины выстроить новую линию обороны

Военный Дандыкин: успешное строительство новой линии обороны ВСУ невозможно

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отреагировал на высказанное Украиной намерение выстроить новую трехуровневую линию обороны. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что успешное строительство новой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо сообщил, что Киев строит масштабную линию обороны, помощь в этом окажет Словакия. По словам украинского премьера, новая, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Правительство Украины выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, уточнил Шмыгаль.

«Линия оборона в понимании Киева будет составлять не одну тысячу километров. Я так понимаю, что это и Сумская, Черниговская и Харьковская области, в частности, она будет идти и по линии боевого соприкосновения в Донбассе. На это там уже есть какие-то деньги, но Словакия не такая большая страна, которая им будет в этом помогать. Здесь нужно иметь приличные инженерные войска, с которыми у ВСУ есть проблема. У России же одни из самых мощных в мире инженерных войск, что мы и доказали в ходе контрнаступления Украины», — сказал Дандыкин.

Я думаю, что ВСУ не смогут сделать эту трехуровневую линию обороны, тем более, что мы постараемся им помешать. Времени не так много на решение такой комплексной задачи. Даже с учетом поставок Запада выстроить такую линию обороны будет практически невозможно Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

До этого сообщалось, что Киев полностью остановил наступление, чтобы выстроить плотную оборону. Уточнялось, что таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон.