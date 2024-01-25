Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о новой линии обороны

Премьер Украины Шмыгаль заявил о строительстве трехуровневой линии обороны
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина строит масштабную линию обороны, помощь в этом окажет Словакия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, пишет РБК.

По словам украинского премьера, новая, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Правительство Украины выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, уточнил Шмыгаль.

Частные компании Словакии, в свою очередь, предоставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированные экскаваторы и технику для разминирования «Божена-4».

Ранее лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Александр Матюшин сообщил, что Киев полностью остановил наступление, чтобы выстроить плотную оборону. Таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

      Военнослужащий ВСУ рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине

      В России зафиксировали новый рекорд кадрового голода на предприятиях

      Нарышкин заявил об усталости людей на Западе от Украины

      Заглянувшая в телефон матери девушка узнала неожиданную правду о ней

      Летящий из Уфы самолет подал сигнал бедствия

      НАТО предрекли распад в случае поражения Украины

      Однопартийцы Байдена засомневались в его победе на выборах президента США

      На Украине заявили о новой линии обороны

      Дом Ходорковского в Подмосковье конфисковали по решению суда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше