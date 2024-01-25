На Украине заявили о новой линии обороны

Премьер Украины Шмыгаль заявил о строительстве трехуровневой линии обороны

Украина строит масштабную линию обороны, помощь в этом окажет Словакия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, пишет РБК.

По словам украинского премьера, новая, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Правительство Украины выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, уточнил Шмыгаль.

Частные компании Словакии, в свою очередь, предоставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированные экскаваторы и технику для разминирования «Божена-4».

Ранее лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Александр Матюшин сообщил, что Киев полностью остановил наступление, чтобы выстроить плотную оборону. Таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон.