Зеленский назвал задачи ВСУ против России на 2024 год

Economist: Зеленский назвал битву за Крым центром конфликта с РФ в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist рассказал о ближайших задачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии России.

Как пишет газета, Зеленский мало говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году, опасаясь того, что утечка информации поможет России на поле боя. Издание со ссылкой на лидера Украины уточнило, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром тяжести» в конфликте с РФ.

Зеленский еще менее откровенен в отношении своих целей на востоке и юге, уточнило издание. «Заявленные стратегические амбиции Киева по возвращению Украины в ее первоначальные границы не изменились и не изменятся, но Зеленский больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний относительно того, какую часть земель может "деоккупировать" в этом году», — подчеркнула газета.

Зеленский назвал основные и ближайшие задачи сухопустный войск Украины. «Защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, на востоке и юге, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, а также защитить критически важную инфраструктуру своей страны», — пишет издание.

Ранее Зеленский исключил идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению ВСУ.