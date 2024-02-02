Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении
В подконтрольном Киеву Херсону остается все меньше населения из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил он. Сальдо добавил, что городе осталось старшее поколение, поскольку пожилым людям «тяжело сняться с места».
По словам губернатора, оставшиеся люди уже могут сравнить отношение к жителям Киева и то, «с какими возможностями для улучшения жизни» относится Россия.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что украинский народ исчезнет с лица земли, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время. По его словам, с точки зрения демографии населению республики нанесен невосполнимый урон. С момента выхода из СССР на Украине сокращалась численность населения из-за низкой рождаемости и популяции.