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04:12, 2 февраля 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении

Сальдо: население покидает Херсон из-за невыносимых условий

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Киеву Херсону остается все меньше населения из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил он. Сальдо добавил, что городе осталось старшее поколение, поскольку пожилым людям «тяжело сняться с места».

По словам губернатора, оставшиеся люди уже могут сравнить отношение к жителям Киева и то, «с какими возможностями для улучшения жизни» относится Россия.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что украинский народ исчезнет с лица земли, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время. По его словам, с точки зрения демографии населению республики нанесен невосполнимый урон. С момента выхода из СССР на Украине сокращалась численность населения из-за низкой рождаемости и популяции.

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      Марина Совина
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