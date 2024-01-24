Стягиванию техники ВСУ к Херсонской области нашли объяснение

Военный эксперт Живов назвал Снигиревку глубоким тылом ВСУ

Политолог, военный эксперт Алексей Живов объяснил, зачем Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику в сторону села Снигиревки Херсонской области. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал эту локацию глубоким тылом ВСУ, где украинские военные чувствуют себя безопасно и где они могут практиковаться.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что жители города Николаева заметили большое количество колонн боевой техники ВСУ, которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области.

«Снигиревка — это довольно глубокий тыл, это от Херсона километров 50-60 в сторону Николаевской области. Там, видимо, какие-то полигоны, где они что-то отрабатывают. (...) Рядом с Николаевской и Одесской областями есть порт, там вся логистика боеприпасов, это достаточно безопасное для них место», — объяснил Живов стягивание техники.

Где они (ВСУ -- прим. «Ленты.ру») могут применить сухопутные войска — на запорожском направлении, (...) или их перебросят в Харьковскую область либо чтобы защищать Харьковскую область, либо чтобы попробовать сделать что-то у нас на пограничье Алексей Живов политолог, военный эксперт

До этого старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин заявлял, что ВСУ полностью остановили попытки наступления, чтобы выстроить плотную оборону. По его мнению, таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к предполагаемому наступлению российских войск на Херсон.

«Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — объяснял он.