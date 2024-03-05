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06:28, 5 марта 2024Бывший СССР

Российский офицер рассказал об использовании ВСУ «скорой» на фронте

Офицер ВС РФ: расчет блуждающего миномета ВСУ использует скорую для передвижений

Фото: Maksim Levin / Reuters

Расчет «блуждающего миномета» Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует автомобиль скорой помощи для своих перемещений и перевозки вооружения и боекомплекта вдоль линии фронта. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с разведывательного беспилотника ВС России, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разведывательный дрон зафиксировал на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи, из которого вышли люди в военной форме ВСУ. По словам офицера ВС РФ, из машины достали разобранный миномет и установили его на заранее подготовленной для огня позиции.

Собеседник агентства подчеркнул, что впоследствии расчет ВСУ был уничтожен огнем российской артиллерии.

Ранее ВСУ обстреляли машину скорой помощи с ехавшими в ней врачами. По информации Минздрава, сама бригада скорой помощи не пострадала. Автомобиль получил серьезные повреждения.

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      Марина Совина
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