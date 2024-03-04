Командир рассказал о пресечении попыток ВСУ форсировать Днепр

Командир Гром: десантники пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр пресекаются десантниками на правом берегу реки и на его подступах. Об этом рассказал РИА Новости командир российского подразделения с позывным Гром.

«Если обнаружено начало движения противника, либо движение моторных лодок, болотоходов — начинаем его поражать еще в начале его выдвижения», — заявил военный.

Как отметил командир, российским военным благодаря разведданным известны все места выхода к воде. Когда там засекают скопление противника и посадку в лодки, в этот квадрат наносит огонь российская артиллерия.

Десантник-минометчик с позывном Налобус добавил, что бойцы работают по первому эшелону противника, наблюдательным пунктам, а также стараются подавить площадки взлета дронов.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении элитного отряда спецназа ВСУ. Группа украинского спецназа пыталась высадиться с десантных моторных лодок на неподконтрольный Киеву берег Днепра, однако была уничтожена в районе Тендровской косы.