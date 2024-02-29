Минобороны подтвердило уничтожение отряда элитного спецназа ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили элитную диверсионную группу ССО Украины

Российские военные уничтожили элитную диверсионную группу сил специального назначения (ССО) Украины — 73-го морского центра сил специальных операций ВМС. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

По заявлению оборонного ведомства, группа украинского спецназа пыталась высадиться с десантных моторных лодок на неподконтрольный Киеву берег Днепра, однако была уничтожена в районе Тендровской косы.

Бойцам Вооруженных сил России удалось не только уничтожить четыре из пяти лодок спецназа, но и взять одного из элитных украинских военных в плен. «Пятая [лодка] развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25-ти (...) военнослужащих», — подытожили в Минобороны.