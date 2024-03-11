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14:00, 11 марта 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения лодок с диверсантами ВСУ в районе Днепра

МО РФ опубликовало кадры уничтожения лодок с диверсантами ВСУ в районе Днепра

Артиллеристы Воздушно-десантных войск из состава группировки российских сил «Днепр» уничтожили лодки с диверсионно-разведывательными группами Вооруженных сил Украины (ДРГ ВСУ) в районе Днепра. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны (МО) РФ.

В ведомстве заявили, что десантники ударили из гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» снарядами калибра 152 миллиметра по обнаруженным целям у подконтрольного ВСУ правого берега Днепра и на воде. Корректируя огонь с помощью беспилотника, российские военные точным огнем поразили движущиеся моторные лодки с диверсантами, а также судна с украинским десантом у берега реки.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ, находящейся на кирпичном заводе в городе Красногоровка в Донецкой народной республике, откуда часто ведутся обстрелы Донецка.

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      Алевтина Запольская
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