Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке

РИА Новости: авиация РФ нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке

Российская авиация нанесла удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, из этого населенного пункта часто ведутся обстрелы Донецка. Указанная позиция украинских военных находилась на кирпичном заводе.

«Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту», — уточнил источник.

10 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии.

