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06:51, 11 марта 2024Россия

Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке

РИА Новости: авиация РФ нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Российская авиация нанесла удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, из этого населенного пункта часто ведутся обстрелы Донецка. Указанная позиция украинских военных находилась на кирпичном заводе.

«Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту», — уточнил источник.

10 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии.

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      Марина Совина
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