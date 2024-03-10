Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 10 марта 2024Бывший СССР

ВС РФ уничтожили в ДНР несколько складов топлива и боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в своем Telegram-канале.

«Уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 136 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что случай произошел на южно-донецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

      Черчесов назвал лучшего российского футболиста

      ВС РФ уничтожили в ДНР несколько складов топлива и боеприпасов ВСУ

      Путин проголосует на выборах президента России

      Российский интернат загорелся из-за неисправного вейпа

      Полковник объяснил трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

      ВС России уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000

      Российские военные заняли выгодные рубежи на авдеевском направлении

      В США заявили об уничтожившей оборону Украины российской бомбе

      Стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше