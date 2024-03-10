ВС РФ уничтожили в ДНР несколько складов топлива и боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в своем Telegram-канале.

«Уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 136 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что случай произошел на южно-донецком направлении.

