Раскрыто число уничтоженных при попытке прорвать российскую границу диверсантов

Росгвардия уничтожила 30 пытающихся прорвать российскую границу диверсантов

Росгвардия уничтожила 30 пытающихся прорвать российскую границу диверсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь с 11 на 12 марта более 300 украинских военных попытались прорваться через государственную границу в Белгородскую область. В результате росгвардейцы ликвидировали 30 бойцов и два минометных расчета.

Ранее в Минобороны России рассказали, что 12 марта российские военнослужащие за 25 минут отразили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Первую ДРГ из около 20 человек обнаружили в районе трех часов ночи. Они шли со стороны села Одноробовка вдоль железной дороги в сторону поселка Горьковский. Еще одну группу диверсантов тогда же заметили примерно там же — ее численность достигала 50 человек. По украинским военнослужащим нанесли артиллерийский удар, когда они подошли ближе к границе.