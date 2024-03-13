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09:52, 13 марта 2024Россия

Появились подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России

Baza: первую ДРГ 12 марта обнаружили у границы в районе трех часов ночи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первую диверсионно-разведывательную группу на границе с Россией военнослужащие во вторник, 12 марта, обнаружили в районе трех часов ночи. Такие подробности попытки прорыва сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее данным, диверсанты в составе около 20 человек шли со стороны села Одноробовка вдоль железной дороги в сторону поселка Горьковский. Еще одну группу диверсантов тогда же заметили примерно там же — ее численность достигала 50 человек. По украинским военнослужащим нанесли артиллерийский удар, когда они подошли ближе к границе.

Вторая попытка прорыва произошла примерно через шесть часов — в районе девяти утра — близ села Журавлевка. Диверсанты хотели зайти со стороны села Гоптовка. Тогда украинский танк Т-64 подорвался на мине. Бой продолжался два часа, после чего выжившие диверсанты отступили.

Попытка прорыва границы была предпринята украинскими диверсантами утром 12 марта. Позже ФСБ сообщила, что с 10 марта при нескольких попытках прорыва границы России было ликвидировано свыше 100 солдат ВСУ.

12 марта российские военнослужащие за 25 минут отразили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уточняли в Минобороны. Диверсантов отбросили, они понесли значительные потери. ДРГ также пыталась проникнуть и на территорию Белгородской области.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявлял, что Украина атакует регионы России, чтобы если не сорвать президентские выборы в стране, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан.

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      Анастасия Шейкина
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