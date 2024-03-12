Военные и ФСБ РФ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области

Губернаторы Курской и Белгородской областей подтвердили попытку прорыва границы диверсантами утром во вторник, 12 марта. ФСБ сообщила, что с 10 марта при нескольких попытках прорыва границы России были ликвидированы свыше 100 украинских диверсантов.

Кроме того, были уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин. Также спецслужба опровергла распространившуюся в сети информацию о том, что украинские диверсанты проникли в населенные пункты приграничных областей РФ.

На данный момент нанесение ударов по противнику продолжается.

Главы регионов рассказали о последствиях атаки

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате стрелкового боя диверсантам не дали прорваться на территорию РФ. При этом он подчеркнул, что обстрел поселка Теткино Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжается с утра, известно об одном пострадавшем, которому уже оказали помощь.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Старовойт уточнил, что регион попал под массированную атаку беспилотников ночью, в результате силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов. На данный момент в регионе сохраняется ракетная опасность.

Кроме того, под минометным и артиллерийским обстрелом находится Грайворонский городской округ Белгородской области. Сообщается, что территория региона подверглась обстрелу со стороны ВСУ из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». В результате этого никто не пострадал.

В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях и 5 автомобилях. Также осколками посечено здание районного суда Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Частные дома повреждены в селах Головчино, Замостье и Гора-Подол. Без света остались жители пяти населенных пунктов.

Диверсанты пытались прорваться на трех направлениях Белгородской области

В Минобороны (МО) России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) страны совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали утреннюю попытку диверсантов осуществить прорыв на приграничную территорию. Вражеская атака началась еще с трех часов утра.

Попытка прорыва была осуществлена с использованием танков и боевых бронированных машин одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. По диверсантам были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Нарушений границы допущено не было.

Согласно данным МО РФ, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских солдат, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Помимо этого, с 8:00 до 8:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытавшихся прорваться в поселок Теткино Курской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуацию с попыткой прорыва украинских ДРГ и дронов прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских ДРГ и дронов 12 марта, заявил, что российские военнослужащие начеку. Он подчеркнул, что ВС России делают все необходимое, а также отметил работу системы ПВО.

Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

О том, что украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области, стало известно утром 12 марта. Солдаты пытались пересечь границу на нескольких пикапах. Сообщалось о минимум дух пострадавших во время боев в районе Теткина Курской области и о раненом в Грайвороне жители Белгородской области. По данным военного корреспондента Александра Коца, подготовка атаки украинских бойцов была раскрыта еще несколько дней назад.