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10:05, 12 марта 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: Грайворонский округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Грайворонский городской округ Белгородской области находится под минометным и артиллерийским обстрелом, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Масштаб разрушений от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) он описал в Telegram-канале.

Вместе с тем же территория подверглась обстрелу ВСУ из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», добавил Гладков, подчеркнув, что никто не пострадал.

«В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях и 5 автомобилях. Также осколками посечено здание районного суда», — сообщил губернатор.

Помимо этого, частные дома повреждены в селах Головчино, Замостье и Гора-Подол, а без света остались жители пяти населенных пунктов Белгородской области. На месте обстрела работают оперативные службы — они приступят к ликвидации последствий атаки тогда, когда это позволит обстановка. Также будет оценен нанесенный ущерб.

Утром 12 марта Белгородская область попала под массированный удар со стороны ВСУ. В регионе уже в течение трех часов звучит сигнал ракетной опасности. Минобороны сообщало о поражении семи беспилотников в Белгородской области. Затем оборонное ведомство отчиталось о перехвате над областью восьми снарядов РСЗО Vampire и уничтожении ракеты ТРК «Точка-У». Впоследствии глава региона также сообщил о пяти перехваченных воздушных целях на подлете к Белгороду и заявлял об обстреле ряда населенных пунктов и пострадавшей местной жительнице.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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