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09:44, 12 марта 2024Россия

В Белгородской области женщину ранило осколком при обстреле ВСУ

Гладков: женщина получила осколочное ранение лица при обстреле в Шебекино

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Женщина получила осколочное ранение лица при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

По информации главы, рану обработали на месте, от госпитализации россиянка отказалась.

Гладков пояснил, что в белгородском городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детсада и техникума. Кроме того, оказались повреждены два легковых автомобиля.

«Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области получил ранение при падении беспилотника.

Все произошло в Грайвороне. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Эти сведения пока не подтверждали власти Белгородской области.

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      Анна Щербакова
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