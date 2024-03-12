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09:26, 12 марта 2024Россия

Появились данные о раненом жителе Белгородской области

Житель Белгородской области получил ранение при падении беспилотника

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Белгородской области получил ранение при падении беспилотника, по неподтвержденным данным, на территории российского региона начались бои с украинскими диверсантами. Такая информация появилась у издания Baza в Telegram-канале.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что дрон рухнул рядом с автомобилем такси в Грайвороне. В результате происшествия был травмирован пассажир. Его доставили в больницу.

Эти сведения пока не подтверждали власти Белгородской области.

12 марта стало известно, что украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, с ними начали вести бои.

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      Анна Щербакова
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