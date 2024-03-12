Появились данные о раненом жителе Белгородской области
Житель Белгородской области получил ранение при падении беспилотника
Житель Белгородской области получил ранение при падении беспилотника, по неподтвержденным данным, на территории российского региона начались бои с украинскими диверсантами. Такая информация появилась у издания Baza в Telegram-канале.
Собеседник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что дрон рухнул рядом с автомобилем такси в Грайвороне. В результате происшествия был травмирован пассажир. Его доставили в больницу.
Эти сведения пока не подтверждали власти Белгородской области.
12 марта стало известно, что украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, с ними начали вести бои.