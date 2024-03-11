В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

Бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за перестановок в военном руководстве обсуждают свержение украинского президента Владимира Зеленского и командования армией. Это стало известно из переписок.

Российские силовые структуры получили доступ к ресурсу, где общаются украинские военные. Речь идет о морской пехоте, спецназе, разведке, спецподразделениях Службы безопасности Украины (СБУ) и разных националистических батальонах.

Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ представитель российских силовых структур

Специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу ParaBelum. В нем состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. В частности, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Максим Шевцов с позывным Зима призывает к свержению Зеленского. «По факту нужно менять Зеленского, а не [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного», — высказался он.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Залужного назначили послом Украины в Великобритании

8 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе в отставку главнокомандующего ВСУ. Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление украинской армии. «Время для такого обновления — именно сейчас», — подчеркивал Зеленский. Пост Залужного занял бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В марте стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. При этом о предложении экс-главнокомандующему ВСУ этой должности сообщалось еще в начале февраля, однако тогда Залужный, по данным Washington Post, отказался от назначения. По признанию же Зеленского, экс-главком сам попросил направить его на дипломатическую работу.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя кадровые перестановки на Украине, предположил, что Зеленский отправил Залужного в Британию из-за страха конкуренции. По мнению парламентария, это было задумано давно. «Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится... конкурент для него», — высказался Чепа.

Опрос показал победу Залужного над Зеленским на выборах президента

Социологический центр «Социс» привел данные, согласно которым бывший главком ВСУ выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились сейчас. Выяснилось, что Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента, бывший президент Петр Порошенко — 6,4 процента. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского — 67,5 процента против 32,5 процента.

При этом большинство участников опроса (больше 65 процентов) высказались против проведения выборов, пока на Украине действует режим военного положения.

Украинский президент, между тем, объяснил, что большинство украинцев считают проведение выборов президента опасным и бессмысленным. Политик отметил, что президентская работа очень сложная, однако он не может представить уход с этого поста. «Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы», — сказал Зеленский.