В Госдуме объяснили назначение Залужного послом

Депутат Чепа: Зеленский отправил Залужного в Британию из-за страха конкуренции

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, почему президент Украины Владимир Зеленский поддержал назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Чепа объяснил назначение Залужного послом и предположил, что Зеленский отправил того в Британию из-за страха конкуренции. По мнению политика, это было задумано давно.

«Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится... конкурент для него», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.