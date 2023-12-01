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12:53, 1 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский объяснил отказ от проведения выборов президента волей украинцев

Зеленский: большинство украинцев считают проведение выборов бессмысленным

Фото: Juan Medina / Reuters

Большинство украинцев считают проведение выборов президента опасным и бессмысленным. Так отказ от их проведения объяснил Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

Украинский лидер отметил, что президентская работа очень сложная, но он не может представить свой уход с этого поста. «Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы», — сказал он.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Парламентарии заявили, что приняли документ для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

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      Алевтина Запольская
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