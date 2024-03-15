Путин раскрыл подробности боев с украинскими ДРГ под Белгородом и Курском

Путин: украинские диверсанты сбежали из-под Белгорода и Курска с потерями

Украинские диверсанты сбежали с потерями из-под Белгорода и Курска. Такие подробности боев с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) раскрыл президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее — бежал с большими потерями», — сказал глава государства.

По его словам, противник за дни боестолкновений потерял около 60 процентов личного состава, а также 50 процентов бронетехники. Всего в Россию, продолжил он, пытались проникнуть около 2,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), 35 танков и 40 бронированных машин.

«Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, четыре на белгородском и одна на курском направлении, с целью выхода и закрепления на российской территории», — сказал Путин, отметив, что всем пострадавшим при диверсиях окажут помощь.

Президент заявил, что целью этих бессмысленных атак являлась попытка помешать выборам главы государства в России.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, происходящее является попыткой дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии голосования.