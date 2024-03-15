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17:54, 15 марта 2024Россия

Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

Путин: ударами по территории России Украина пытается сорвать выборы президента
СюжетРакетные удары по Украине:ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Ударами по территории России Украина пытается сорвать президентские выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ударами по мирным российским городам и селам Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят сместить внимание с реального положения на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что народ России ответит на провокации Киева еще большей сплоченностью.

12 марта украинские диверсионно-разведывательные группы попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России отметили, что на территории Белгородской области это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и ранее упомянутого Сподарюшино. Повторную попытку закрепиться на российской территории украинские войска предприняли 14 марта. Все атаки противника были отражены.

15 марта стартовали выборы президента России. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

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