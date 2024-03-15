Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

Путин: ударами по территории России Украина пытается сорвать выборы президента

Ударами по территории России Украина пытается сорвать президентские выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ударами по мирным российским городам и селам Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят сместить внимание с реального положения на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что народ России ответит на провокации Киева еще большей сплоченностью.

12 марта украинские диверсионно-разведывательные группы попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России отметили, что на территории Белгородской области это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и ранее упомянутого Сподарюшино. Повторную попытку закрепиться на российской территории украинские войска предприняли 14 марта. Все атаки противника были отражены.

15 марта стартовали выборы президента России. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.