Бронетанковый завод в Николаеве оказался поражен российским ударом

Вооруженные силы России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России поразили бронетанковый завод в Николаеве. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Днем 17 марта по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов», — сообщил он.

Отмечается, что на данном заводе ремонтировали иностранную технику, поставленную западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе немецкие танки Leopard.

Ранее подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Усатово, уничтожив около 50 дронов, а также системы радиоэлектронной борьбы и противодронной борьбы.