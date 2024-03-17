Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ

Подполье в Одессе провело диверсию на складе БПЛА ВСУ, уничтожив около 50 дронов

Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив около 50 дронов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя подполья, кроме более полусотни беспилотников уничтожены также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодронной борьбы.

«Наши ребята, партизаны сегодня ночью провели диверсию на складе боеприпасов волонтеров ВСУ в Усатово под Одессой», — заявил представитель подполья.

Ранее пророссийское подполье в Одессе заявило, что его ряды растут. Его представитель сообщил, что поддерживающие спецоперацию одесситы готовы содействовать России при взятии города под контроль. Подпольщики, «если доживут», тоже готовы помочь, как сказал представитель, «зачистить город от нацистов».