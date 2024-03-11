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06:42, 11 марта 2024Бывший СССР

Пророссийское подполье в Одессе заявило о росте своих рядов

Подпольщик заявил о росте рядов пророссийского подполья в Одессе

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ряды пророссийского подполья в Одессе растут, об этом заявил его представитель, передает ТАСС.

«Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как это требовала бы обстановка», — отметил подпольщик.

Он сообщил, что поддерживающие спецоперацию одесситы готовы содействовать России при взятии города под контроль.

Подпольщики, «если доживут», тоже готовы помочь, как сказал представитель, «зачистить город от нацистов».

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом. Он также призвал ее «вернуться домой».

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      Марина Совина
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