«Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

Медведев назвал Одессу русским городом и призвал ее «вернуться домой»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом и призвал ее «вернуться домой». Так он ответил на вопрос «Ленты.ру» на встрече с журналистами.

Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город Дмитрий Медведев

Медведев назвал снос памятников российским деятелям в Одессе недальновидным. По его словам, таким образом украинские власти отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто был лоялен им до последнего времени. Зампред Совбеза отметил, что это выглядит чудовищно, так как речь идет о противодействии всей русской культуре и общему пути России и Украины.

Владимир Путин называл Одессу русским городом

Президент России Владимир Путин неоднократно называл Одессу, входящую в состав Украины, русским городом.

Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский Владимир Путин президент России

В октябре 2022 года, говоря о спецоперации, он подчеркнул, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов.

Так, венгерский журналист Габор Штир в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» попросил Владимира Путина дать совет о том, какую ему визу делать — российскую или украинскую — если он соберется поехать в город следующим летом или через два года. В ответ президент назвал Одессу одним из красивейших городов мира и напомнил, что его основательницей была императрица Екатерина II.

Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас Владимир Путин

При этом Владимир Путин называл юго-восточные области Украины исторически российскими территориями, чем объяснял пророссийскую ориентацию населения региона.

Рабочие сносят памятник Екатерине II, также известного как «Памятник основателям Одессы» в Одессе, 28 декабря 2022 года Фото: LIBKOS / AP

В Одессе продолжают сносить памятники русским деятелям

Правительство Украины еще в ноябре прошлого года исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией, в том числе в Одессе.

С начала конфликта в городе демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, мемориальную доску и памятник русскому полководцу Александру Суворову, последний уцелевший в стране памятник юному Владимиру Ленину, а также памятник основателям Одессы. Последний из монументов, который украшали фигуры императрицы Екатерины II и ее ближайших сподвижников — Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, а также князей Григория Потемкина и Платона Зубова — в одну ночь 28 декабря 2022 года сняли строительным краном, предварительно завернув в черный пакет, и увезли на склад.

Памятник Екатерине II снесли не впервые в истории. Первоначально его открыли в 1900 году на деньги одесских меценатов и горожан. Но спустя 20 лет монумент был демонтирован большевиками, а статуя императрицы — частично разбита. Восстановили объект уже после распада Советского Союза — в 2007 году по решению городского совета, использовав при этом сохранившиеся бронзовые фрагменты

Памятники русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, как постановила мэрия, могут при этом оставить на своих местах. Рекомендацию о сохранении этих объектов вынесла историко-топонимическая комиссия, назвав памятники произведениями монументального искусства, представляющими исключительную ценность.

Однако комиссия рекомендовала убрать из публичного пространства памятник Льву Толстому, очистить от имперской символики Александровскую колонну (чего не произошло даже в раннем СССР) и перенести скульптуры Феликса Дзержинского и Валерия Чкалова в музейное пространство, которое будет создано в будущем.

В Одессе обеспокоены ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете The New York Times выражал обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому и высказывался против переименования Пушкинской улицы, расположенной рядом с городской мэрией.

Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому Геннадий Труханов мэр Одессы

Однако в феврале в городе решили переименовать почти 50 топонимов в честь Льва Толстого, Александра Пушкина и других связанных с Россией деятелей. Вопрос сейчас находится на рассмотрении городского совета.

Борьбе с русским наследием в публичном пространстве предшествовало решение Верховной Рады Украины, поддержавшей законопроект, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

Верховная Рада поддержала «деколонизационный закон». В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады Украины (внесен в России в перечень террористов и экстремистов)

Пророссийские протестующие на территории участка милиции в Одессе, 4 мая 2014 года Фото: Vadim Ghirda / AP

В 2014 году Одесса была центром пророссийских протестов

Как и во многих других юго-восточных городах Украины, в Одессе многие не приняли победу Евромайдана в 2014 году. Местные активисты стали самоорганизовываться, чтобы добиться федерализации и сохранения правового статуса русского языка. Но проект «народной республики» не нашел поддержки: на фоне разворачивающихся боевых действий власти жестоко начали пресекать любую пророссийскую активность.

В результате, беспорядки в Одессе в мае 2014 года переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек

В 2017 году суд в Черноморске (бывший Ильичевск) оправдал активистов пророссийского движения «Куликово поле», которых обвиняли в участии в массовых беспорядках.

События 2 мая 2014 года остаются одной из самых серьезных трагедий для Одессы за всю историю. Ничего подобного в городе не происходило со времен Великой Отечественной войны, когда он находился под оккупацией.