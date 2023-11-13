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15:14, 13 ноября 2023Бывший СССР

Мэрия Одессы захотела сохранить памятники Пушкину и Воронцову

Мэрия Одессы рекомендовала оставить на местах памятники Пушкину и Воронцову

Фото: Денис Петров / РИА Новости

В Одессе памятники российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову могут оставить на своих местах. Информация об этом была опубликована на сайте мэрии города.

Рекомендацию о сохранении объектов вынесла историко-топонимическая комиссия Одессы. Памятник Пушкину был назван одним из самых выдающихся произведений монументального искусства на территории Одесской области. Кроме того, было отмечено, что исключительную ценность составляет памятник Воронцову.

В ходе заседания комиссия также рассмотрела вопросы, связанные с другими объектами на территории города. В частности, было рекомендовано убрать из публичного пространства памятник Льву Толстому, очистить от имперской символики Александровскую колонну и перенести скульптуры Феликса Дзержинского и Валерия Чкалова в музейное пространство, которое будет создано в будущем.

Ранее стало известно, что правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество объектов, связанных с Россией. Таким образом, теперь стал возможен демонтаж памятников Александру Суворову в Измаиле, Николаю Ватутину в Киеве, Федору Ушакову в Херсоне и других.

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      Александр Курбатов
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