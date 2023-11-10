На Украине разрешили демонтаж множества связанных с Россией памятников

Правительство Украины разрешило демонтаж многих памятников, связанных с Россией

Правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики республики.

Таким образом, на Украине разрешили демонтаж памятников генералу Николаю Ватутину в Киеве, памятник Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в подконтрольном киевскому режиму Херсоне и многих других.

Памятники Александру Пушкину могут демонтировать в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове. Также в Одессе разрешен демонтаж памятник графу Михаилу Воронцову.

В конце октября вандалы надели мешок на голову памятника Пушкину и обмотали ее красной лентой. Неизвестные исписали его баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».