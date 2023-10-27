В Киеве вандалы исписали памятник Пушкину
В Киеве вандалы надели мешок на голову памятника Пушкину
В Киеве неизвестные надели мешок на голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и обмотали ее красной лентой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Кроме того, вандалы исписали памятник баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации.
В сентябре в городе Каменское Днепропетровской области разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.