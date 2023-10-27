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18:51, 27 октября 2023Бывший СССР

В Киеве вандалы исписали памятник Пушкину

В Киеве вандалы надели мешок на голову памятника Пушкину

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве неизвестные надели мешок на голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и обмотали ее красной лентой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, вандалы исписали памятник баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации.

В сентябре в городе Каменское Днепропетровской области разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

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      Алевтина Запольская
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