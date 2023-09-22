Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, утрата культурного достояния и духовности, которая является безвозвратной, связана с пробелами в культурной политике, манипуляциями историческими фактами и пренебрежительным отношением к своим традициям и обычаям.

«Печальным примером такой культурой деградации, к большому сожалению, стала Украина, где оскверняют древние православные святыни, разрушают памятники великим деятелям прошлого, целенаправленно искажают собственную историю, возвеличивая палачей и предателей», — заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что культурный кризис наблюдается и на Западе, где понятие семьи, являющееся основой любого общества или культуры, становится размыто, а варварские акции, такие как сжигание Корана, остаются безнаказанными.

«В нашей стране подобное даже представить трудно. И, на мой взгляд, именно историческое многообразие народов России защищает нас от такого пренебрежения традициями, от перепрограммирования культурного кода», — сказала председатель Совета Федерации.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия.