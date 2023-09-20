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18:04, 20 сентября 2023Культура

Путин заявил о ничтожности попыток отменить российское искусство

Президент Владимир Путин заявил о ничтожности попыток отменить культуру России

Фото: Sputnik / Maxim Blinov / Pool / Reuters

Президент Владимир Путин заявил, что попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия. Об этом сообщает ТАСС.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — добавил глава государства на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра, которому в октябре 2023 года исполняется 240 лет.

Ранее президент заявил, что Россию покинули 160-170 деятелей культуры, которые были не согласны с политикой страны. Российский лидер подчеркнул, что этим артистам лучше работать за границей, чем «капать на мозги» здесь.

В июле текущего года Путин сказал, что уничтожить русскую культуру невозможно. Он отметил, что русская культура является частью европейского и общемирового наследия.

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    Сергей Равин
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