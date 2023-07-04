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15:34, 4 июля 2023Культура

Путин заявил о невозможности уничтожить русскую культуру

Президент Владимир Путин заявил, что уничтожить русскую культуру невозможно

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что уничтожить русскую культуру невозможно. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что русская культура является частью европейского и общемирового наследия. «И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру — это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — сказал он в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Путин отдельно подчеркнул, что можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. «И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого народа, как российский», — заключил президент России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что стране удалось отменить отмену России. Дипломат, комментируя итоги проведения XVII Международного конкурса имени Чайковского в Санкт-Петербурге, сообщила, что мероприятие достойно ответило тем, кто пытался отменить русскую культуру.

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    Сергей Равин
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