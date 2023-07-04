Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отменила отмену русской культуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что России удалось отменить отмену России. Об этом сообщает EurAsia Daily.

Дипломат, комментируя итоги проведения XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Санкт-Петербурге, сообщила, что мероприятие достойно ответило тем, кто пытался отменить русскую культуру.

«Однако все попытки западников в духе "культуры отмены" испортить праздник музыки оказались тщетными. Жюри отобрало 236 молодых исполнителей из 23 стран, и все они приехали в Россию. По нашим данным, трансляции собрали более 50 миллионов просмотров из 102 стран мира. Это побило все рекорды за историю проведения этого культурного мероприятия», — заявила официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, несмотря на то, что западные СМИ с начала года предпринимали попытки тиражировать негативные прогнозы относительно конкурса и вбрасывали идеи, что он больше якобы не существует, мероприятие стало главным музыкальным состязанием в мире.

«Считаю, что данное мероприятие — огромный успех организаторов, которые достойно ответили тем, кто пытался отменить русскую культуру. Россия отменила отмену России», — добавила дипломат.

Ранее народный артист России и организатор II Московского международного джазового фестиваля Игорь Бутман назвал отмену русской культуры на Западе временной.