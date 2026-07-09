Россиянин выстрелил в бывшую жену из страха перед новой возлюбленной

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в лицо бывшей жене из страха перед новой

В Хабаровском крае отправили под арест 35-летнего жителя села Пересловка, обвиняемого в покушени на жизнь бывшей жены. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина пришел к бывшей 44-летней жене с которой после развода состоял в любовных отношениях, изменяя периодически новой возлюбленной. После очередной встрече с бывшей и совместного распития алкоголя, ставшая любовницей женщина пригрозила все рассказать новой возлюбленной.

Проснувшийся среди ночи мужчина вспомнил об угрозах и испугался реакции своей новой женщины, если та узнает об измене. Решив избавить себя от опасности, он взял ружье и приехал к дому бывшей, увидев ее силуэт в окне, прицелился и выстрелил. Пуля попала в лицо, но женщина осталась жива, ей своевременно вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина вызвал скорую помощь и натравил на медика собак.

