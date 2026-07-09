Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:00, 9 июля 2026Силовые структуры

Россиянин выстрелил в бывшую жену из страха перед новой возлюбленной

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в лицо бывшей жене из страха перед новой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Хабаровском крае отправили под арест 35-летнего жителя села Пересловка, обвиняемого в покушени на жизнь бывшей жены. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина пришел к бывшей 44-летней жене с которой после развода состоял в любовных отношениях, изменяя периодически новой возлюбленной. После очередной встрече с бывшей и совместного распития алкоголя, ставшая любовницей женщина пригрозила все рассказать новой возлюбленной.

Проснувшийся среди ночи мужчина вспомнил об угрозах и испугался реакции своей новой женщины, если та узнает об измене. Решив избавить себя от опасности, он взял ружье и приехал к дому бывшей, увидев ее силуэт в окне, прицелился и выстрелил. Пуля попала в лицо, но женщина осталась жива, ей своевременно вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина вызвал скорую помощь и натравил на медика собак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве сорван беспрецедентный по масштабу теракт

    Китай продолжит сотрудничать с Россией ради больших панд

    Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

    Трамп заявил о просьбах Ирана заключить сделку с США

    Российские военные два дня провели под забором и взяли населенный пункт

    Траты россиян на табак и алкоголь заметно выросли

    Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату Госдумы предложили подписать контракт

    В России упали продажи вина

    Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

    Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok