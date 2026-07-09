Россиянин вызвал скорую помощь и натравил на фельдшера собак

В Новосибирской области россиянин натравил собак на фельдшера скорой

В Новосибирской области 53-летнего мужчину признали виновным в натравливание собак на медицинского работника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 28 сентября 2025 к дому осужденного прибыла бригада скорой помощи. Как только фельдшер зашла на территорию домовладения, хозяин выпустил из вольера двух немецких овчарок и дал команду «чужие». Псы атаковали женщину-фельдшера и нанесли ей множество укусов, причинив ранения рук и ног.

В суде владелец собак заявил, что все произошло случайно и якобы собаки сами вырвались из вольера и команду он им не давал. Потерпевшей мужчина принес извинения. Приговор - 10 месяцев ограничения свободы и штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что две собаки бойцовской породы покусали девочку в Севастополе.